CT ARGENTINA, "Sto riflettendo". I gironi di C.America

Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, in occasione del sorteggio della Copa America (negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio) ha ribadito la volontà di lasciare la Seleccion come riportato da gazzetta.it: "In linea di principio sono qui perché sono l’allenatore. Dopo la partita con il Brasile ho detto che avevo bisogno di un momento per riflettere e sono ancora in quella fase. È importante dopo tutto quello che abbiamo realizzato. Dobbiamo pensare a tutto ciò che ci aspetta. Penso al momento che stiamo vivendo. È importante fermare la palla, parlare. Non c'è niente di strano. I giocatori stanno benissimo, la squadra sta benissimo, serve un allenatore che stia bene, con tutte le energie. L'ho detto e lo ripeto: hanno bisogno di un allenatore al loro livello. È tempo di pensare e penso sempre la stessa cosa. Il rapporto con il presidente Tapia è eccellente, è una questione esclusivamente personale".

I gironi

Gruppo A: Argentina, Perù, Cile, Canada/Trinidad e Tobago.

Gruppo B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica.

Gruppo C Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia.

Gruppo D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica/Honduras.