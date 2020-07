Nel suo consueto editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello ha fatto un bilancio anche del primo anno di Rocco Commisso alla Fiorentina, analizzando in modo molto severo la stagione dell'italo americano a Firenze: "Che delusione anche la Fiorentina, ancora in corsa per non retrocedere. Malissimo il primo anno di Commisso. Le idee sul futuro devono essere chiare e senza azzardi".