CRAVERO, Vlahovic è devastante. Lui e Haaland...

L'ex calciatore Roberto Cravero è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi, a cominciare dalle differenze tra Vlahovic e Morata. Il primo è l'obiettivo numero uno dei bianconeri, l'altro l'attuale centravanti in rosa: "Morata può fare la prima punta, probabilmente Vlahovic non può fare la seconda. In questo momento Vlahovic è devastante. Come Haaland è del 2000, hanno personalità, forza fisica, con il senso non solo di concludere ma anche del sacrificio. Il ruolo della prima punta fisica sta evolvendo. Scamacca? Ha un gran fisico, forse un po' più statico, ma i grandi centravanti devono avere soprattutto una qualità: vedere la porta".