CRAVERO, La Fiorentina è dipendente da Ribery

L'ex difensore Roberto Cravero, oggi commentatore televisivo per DAZN, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Queste alcune sue dichiarazioni che coinvolgono in qualche modo i viola: "Torreira al Torino? Ho letto che guadagna 3,6 milioni l'anno, quindi dimentichiamocelo. Giampaolo lo reputo uno d'esperienza, e se in questo mese e mezzo non ce l'ha messo, forse è perché lo vede seconda punta. Cerca magari qualcuno che dia di più in fase difensiva. Negli ultimi anni poi Verdi il miglior campionato l'ha fatto a Bologna, da esterno: questi sono fatti, non giudizi. In attacco il Torino è rimasto intatto? Nei luoghi dove invece il gioco di Giampaolo fa la differenza. Giusto che sia Belotti-dipendente, è come la Fiorentina che è Ribery-dipendente, il Milan con Ibrahimovic e la Juventus con Ronaldo. Non è una colpa questa, ma c'è un contorno che viene a mancare: mi auguro che in questa settimana possa cambiare tutto".