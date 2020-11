COVID-19, Bollettino Italia: +40.902 casi e 550 morti

Sono stati resi noti i numeri del contagio da Coronavirus in Italia relativamente alle ultime 24 ore. Superata la fatidica soglia dei 40.000 nuovi casi a fronte, tuttavia, di un nuovo numero record di tamponi, ovvero oltre 250.000. Calano i decessi così come i ricoverati in terapia intensiva rispetto agli ultimi giorni. Ecco i dati completi:

• Attualmente positivi: 663.926

• Deceduti: 44.139 (+550)

• Dimessi/Guariti: 399.238 (+11.480)

• Ricoverati: 34.144 (+1.101)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.230 (+60)

• Tamponi: 18.455.416 (+254.908)

Totale casi: 1.107.303 (+40.902, +3,84%)