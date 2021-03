COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 7 marzo

Sono appena stati resi noti i dati legati al contagio da Covid-19 in Italia raccolti nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Sono in tutto 20.765 i nuovi contagiati, con 207 deceduti in più e i ricoverati che continuano ad aumentare. Ecco i numeri nel dettaglio:

• Attualmente positivi: 472.862

• Deceduti: 99.785 (+207)

• Dimessi/Guariti: 2.494.839 (+13.467)

• Ricoverati: 23.749 (+477)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.605 (+34)

• Tamponi: 42.342.845 (+271.336)

Totale casi: 3.067.486 (+20.765, +0,68%)