COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 29 marzo

Sono stati resi noti in questi minuti i numeri legati alla diffusione del Coronavirus in Italia, raccolti nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. I nuovi positivi sono 12.916 a fronte di 156.692 tamponi analizzati. Continuano ad aumentare i ricoverati in reparto e in terapia intensiva, mentre i deceduti da inizio pandemia superano quota 108mila. Ecco i numeri odierni nel dettaglio:

• Attualmente positivi: 565.993

• Deceduti: 108.350 (+417)

• Dimessi/Guariti: 2.870.614 (+19.725)

• Ricoverati: 32.884 (+504)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.721 (+42)

• Tamponi: 49.249.985 (+156.692)

Totale casi: 3.544.957 (+12.916, +0,37%)