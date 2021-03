COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 24 marzo

Sono stati da poco resi noti i numeri legati alla pandemia da Coronavirus in Italia certificati nelle ultime ore. Rispetto a ieri si assiste ad una lieve crescita, con oltre 21.000 nuovi positivi su un numero però maggiore di tamponi processati. Crescono i ricoverati in reparto e in terapia intensiva, calano leggermente rispetto a ieri i deceduti. Ecco i numeri più precisi:

• Attualmente positivi: 561.308

• Deceduti: 106.339 (+460)

• Dimessi/Guariti: 2.773.215 (+20.132)

• Ricoverati: 32.026 (+52) • di cui in Terapia Intensiva: 3.588 (+42)

• Tamponi: 47.759.055 (+363.767)

Totale casi: 3.440.862 (+21.267, +0,62%)