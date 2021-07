COSTA, Aumento tifo stadi? C'è ancora emergenza

Intervenuto a Sky, il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa si è espresso ancora una volta con scetticismo rispetto all'ampliamento della capienza degli stadi in corso negli Europei: "Pensare che ci possano essere 60mila persone dentro uno stadio in Inghilterra provoca preoccupazione. Mi auguro ci siano riflessioni e consapevolezza che l'obbiettivo degli Stati è la tutela della salute. Siamo ancora dentro ad una pandemia e in una situazione di emergenza che va affrontata con decisioni di emergenza, da prendere in tempi ristretti. Governo inglese? Fu proprio Jonhson e l'esecutivo britannico due mesi fa a dire che forse non sarebbe stato opportuno giocare più partite in Inghiltera. Oggi il contesto è cambiato e enso che una riflessione di buon senso può essere fatta anche adesso, magari valutando l'ipotesi di individuare altre sedi per le partite. Mi rendo conto di tutti gli interessi intorno all'evento, ma dobbiamo mettere assolutamente al primo posto la tutela della salute pubblica, garantendo lo svolgimento degli eventi. Se l'Uefa avesse preso in esame l'ipotesi di cambiare sedi, sarebbe stata un'ipotesi di buonsenso e razionale".