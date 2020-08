CORVINO, Petriccione? Non ho ricevuto alcuna offerta

Il ds del Lecce Pantaleo Corvino, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eugenio Corini, ha parlato delle uscite facendo riferimento anche a Petriccione, nelle ultime settimane accostato alla Fiorentina: "Non ho ricevuto nessuna richiesta per Falco, Mancosu e Petriccione. Posso approfittare della tua domanda per dare delle indicazioni. Noi non saremo terra di pascolo per nessuno. Il Lecce non sarà un terreno per prendere quando si vuole. Il mercato del Lecce avrà i suoi tempi in entrata e in uscita. I calciatori lo sanno”.