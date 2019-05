CORSI, Traoré è nostro: carte viola non valgono

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del futuro di Traoré, giocatore che a gennaio ha firmato un contratto con la Fiorentina che però non è mai stato depositato: "Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina ma dell’Empoli. In Serie A ci sono tre squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre ad un club tedesco che farà la Champions League".

