CORSI, Solidali ai viola. Rinvio? Non ho nulla in contrario

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A pochi giorni dalla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato paventando anche la possibilità - come anticipato da FirenzeViola (LEGGI QUI) - che la partita di dopodomani tra viola e azzurri possa essere rinviata. Ecco le sue parole in merito: "Quanto accaduto a Bove è stata una cosa davveri scioccante: noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero.

La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, dopo aver saputo che Edoardo è fuori pericolo stamattina presto. La partita di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia", ha detto il n.1 azzurro a Radio Bruno.