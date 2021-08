CORSI, Pinamonti? Empoli soluzione ideale per lui

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato una intervista dopo un summit in sede Inter per discutere del prestito del classe '99 Andrea Pinamonti, accostato anche alla Fiorentina nell'ambito dell'interesse dell'Inter per Vlahovic. Queste le parole riportate da TMW: "È fatta per Pinamonti? C'è stato uno scambio di opinioni tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Penso che l'Empoli sia la soluzione migliore per il ragazzo".

Scoglio ingaggio quindi superato?

"Abbiamo interesse per il giocatore e ci sono le condizioni per chiederlo. Di più al momento non posso dire".