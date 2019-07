CORR. SPORT, La Fiorentina riparte da 4 giocatori

La Fiorentina riparte da (almeno) quattro pedine fondamentali e lo fa anche alzando il prezzo sul cartellino. Il motto è non svendere nessuno. I quattro da cui ripartire sono: Dragowski per il quale la dirigenza sta lavorando per un prolungamento oltre il 2022 con adeguamento economico più alto rispetto agli attuali 200mila, Pezzella (piace alla Roma che però non ha fatto nessuna offerta per ora), Milenkovic che si unirà al gruppo venerdì e Simeone. E' stata un'annata sbagliata per tutti, figlio d'arte in particolare, ma la Fiorentina vuole rilanciarli.