Corr Fiorentino: "Un altro disastro viola. Il cambio di allenatore non è servito a nulla"
Redazione FV

"Un altro disastro". Titola così questa mattina il Corriere Fiorentino parlando dell'ennesima sconfitta della Fiorentina a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Dopo le chiacchiere, il niente. Come prima, peggio di prima. E per fortuna che Bergamo e il patto squadra-tifosi dovevano essere la svolta" prosegue poi il quotidiano che aggiunge anche come "Le parole siano state spazzate via dalla bordata di fischi piovuti ieri, al termine di una delle peggiori prestazioni nella storia della Fiorentina. Una volta toccato il fondo insomma i viola si son messi a scavare e, visti ieri, non si sa né chi né come li possa salvare".

Una situazione sportivamente drammatica che neanche il cambio di allenatore ha risolto: "Cambiare tecnico non è servito a nulla. Anzi. Da Pioli, a Vanoli. Dal k.o. col Lecce, a quello col Sassuolo. Due foto (orrende) praticamente identiche".