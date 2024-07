COR. MEZZOGIORNO, Viola continuano a seguire Cajuste

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità per il Napoli è un vice Lobotka. A sostenerlo è Il Corriere del Mezzogiorno che spiega come Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, sia il primissimo obiettivo per la mediana. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti fra le due società, ma l'accordo per ora manca. Anche perché prima ci dovrebbero essere le cessioni, considerato che Gaetano è vicino al Cagliari, mentre Cajuste piace a due club di Serie A come Fiorentina e Genoa. Quando ci saranno i loro addii, ecco che la pista Gilmour potrà prendere quota con forza.