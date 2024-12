COPPA ITALIA, Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

FirenzeViola.it

Dopo l'uscita di scena della Fiorentina, sconfitta ieri sera ai rigori contro l'Empoli, il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia continua oggi con la sfida dell'Olimpico, fischio d'inizio alle 21:00, tra Lazio e Napoli. Biancocelesti che vogliono ripartire dopo lo 0-0 in Europa League contro il Ludogoretz e il ko in campionato contro il Parma. Dall'altra parte è reduce da due successi consecutivi in campionato, entrambi per 1-0, contro Roma e Torino. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

Lazio (4-2-3-1) - Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Gila, Romagnoli, Milani, Marusic, Basic, Guendouzi, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Napoli (4-2-3-1) - Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. A disposizione: Meret, Contini, Buongiorno, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa. Allenatore: Antonio Conte.