COPPA D'ASIA, Qatar e Iran in semifinale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il Qatar detentore del titolo e l'Iran si sfideranno in una delle due semifinali della Coppa d'Asia. La nazionale di casa ha battuto l'Uzbekistan 3-2 ai rigori, dopo il risultato di 1-1 al 120', frutto di un autogol del portiere uzbeko Yusupov nel primo tempo e della rete di Hamrobekov nella ripresa. Nei tiri dal dischetto, il protagonista è stato il portiere Barsham, che ha parato tre rigori, consentendo al compagno di squadra Pedro Miguel di realizzare quello decisivo, nel tripudio dei 60.000 tifosi nello stadio Al-Bayt, a nord di Doha.

Sempre su rigore è arrivato, nei minuti di recupero, il gol che ha deciso la vittoria dell'Iran sul Giappone nell'altro quarto di finale. Alireza Jahanbakhsh non ha mancato l'occasione di completare la rimonta per gli iraniani, che erano andati in svantaggio nel primo tempo su gol di Hidemasa Morita ma avevano poi pareggiato nella ripresa grazie a Mohammad Mohebi, su assist del romanista Azmoun. (ANSA).