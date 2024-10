CONVOCATI, Out 4 difensori: ci sono Baroncelli e Kouadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha diramato i convocati per la gara di domani sera al Franchi, contro i New Saints, in programma alle 21. Assenti in quanto squalificati Comuzzo, Ranieri e Martinez Quarta, oltre a Pongracic che ancora non è disponibile, come annunciato da Palladino in conferenza stampa. Aggregati a tal proposito, per la difesa, i giovani Baroncelli (in foto nell'articolo) e Kouadio. Questo l'elenco:

Portieri - De Gea, Martinelli, Terracciano;

Difensori - Biraghi, Dodo, Gosens, Kayode, Moreno, Parisi, Baroncelli, Kouadio;

Centrocampisti - Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Mandragora, Richardson;

Attaccanti - Beltran, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouamé, Sottil.