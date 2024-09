CONVOCATI, Con la Lazio out Pongracic per infortunio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino ha sciolto le riserve sui convocati per la gara di domani alle 12.30 al Franchi contro la Lazio. Out a sorpresa Marin Pongracic. ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marin Pongracic non è stato convocato per la partita di domani a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Questa la lista completa:

Portieri: David De Gea, Pietro Terracciano, Tommaso Martinelli

Difensori: Lucas Martines Quarta, Matias Moreno, Dodo, Mike Kayode, Cristiano Biraghi, Luca Ranieri, Pietro Comuzzo, Fabiano Parisi, Robin Gosens,

Centrocampisti: Danilo Cataldi, Edoardo Bove, Yacine Adli, Amir Richardson,

Attaccanti: Moise Kean, Lucas Beltran, Christian Kouame, Jonathan Ikoné, Andrea Colpani, Albert Gudmundsson