CONVOCATI, A Udine out Nico, torna Ikoné

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Udine, in vista della gara di domani alle 15 alla Dacia Arena con l'Udinese. Out Nico Gonzalez, uscito infortunato dalla gara con il Genk, la bella notizia è il ritorno di Ikoné tra i convocati per la prima volta in stagione. Rientra anche Bonaventura dopo il forfait in Europa.

ECCO L'ELENCO: Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo, Duncan, Ikone, Infantino, Kayode, Kouamé, Maxime Lopez, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil e Terracciano.