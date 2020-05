CONTE, Serie A? Servono garanzie, ora non ci sono

Tra le risposte date dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa odierna a Palazzo Chigi, ce n'è stata anche una relativa alla ripresa al campionato di Serie A. Ecco le parole del presidente del consiglio: “Questo è un tema che riceve tante sollecitazioni: il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport: per far ripartire il campionato bisogna prima capire e aspettare che si realizzino determinate condizioni che possano garantire la ripresa della stagione non solo del calcio ma anche degli altri sport. Servono condizioni di massima sicurezza e bisogna avere qualche garanzia che in questo momento con c’è. Speriamo che si realizzino quando prima”