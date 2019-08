CONTE, Contento di Politano, mercato chiuso

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato anche di Matteo Politano, accostato alla Fiorentina: “Il direttore è stato chiaro, il mercato è finito sia in uscita che in entrata. Eventualmente con uscite saremmo costretti a delle entrate. Dal giocatore (Politano, ndr) nessuna avviso di scontentezza, mancano due giorni, io sono contendo del suo impegno. Matteo sa cosa penso di lui e del ruolo dove lo considero importante".