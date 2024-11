CONFERENCE, Vince il Chelsea. Sconfitta per il Lask

FirenzeViola.it

Da pochi minuti sono terminate le partite di Conference League iniziate alle 18:45. In testa alla classifica vince e allunga il Chelsea che batte i tedeschi dell'Heidenheim 2-0 in trasferta. Perde invece 2-1 in casa del Borac, formazione bosniaca, il LASK, avversario della Fiorentina giovedì 12 dicembre allo stadio Artemio Franchi. Di seguito tutti i risultati:

I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

Astana - Vitória SC 1-1

Heidenheim - Chelsea 0-2

Cercle Brugge - Hearts 2-0

Dinamo-Minsk - Copenhagen 1-2

Noah - Víkingur Reykjavík 0-0

St. Gallen - TSC 2-2

Borac - LASK 2-1

Molde - APOEL 0-1

Celje - Jagiellonia Białystok 3-3

Panathinaikos - HJK Helsinki 1-0

The New Saints - Djurgården 0-1