CONFERENCE, Le info per i biglietti di Viola-Cukaricki

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riporta il sito ufficiale della Fiorentina, sono in vendita i biglietti per la gara interna col Cukaricki, valida per la terza giornata dei gironi di Conference League e in programma giovedì 26 ottobre alle ore 21, al Franchi. Di seguito la nota del club viola:

Tutte le informazioni utili per assistere alla seconda partita casalinga del Group Stage di Conference League 2023/24

Giovedì 26 Ottobre alle 21.00 la Fiorentina torna a giocare per la 3° giornata del Group Stage di Conference League, allo Stadio Franchi contro i serbi del Čukarički.

La vendita sarà divisa in tre fasi:

Dal 17/10 alle 15.00 e fino al giorno gara gli abbonati PRO potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

Dal 18/10 alle 10.00 e fino al giorno gara anche gli abbonati EASY potranno acquistare, fino ad un massimo di 4 biglietti, a tariffa scontata a loro dedicata.

Dal 18/10 alle 15.00 si aprirà la vendita libera e sarà possibile per chiunque acquistare i biglietti per la partita al prezzo di prevendita.

Il giorno gara sarà attiva la tariffa Matchday, mentre per tutta la durata di vendita dei biglietti è disponibile la tariffa scontata per gli Under 14.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket, presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/

Ti aspettiamo al Franchi!