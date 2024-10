CONFERENCE, Gishamer dirigerà Fiorentina-TNS

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dell'esordio in Conference League, l'UEFA ha diramato gli arbitri per le partite della prima giornata. A dirigere Fiorentina-The New Saints sarà l'austriaco Sebastian Gishamer. Inoltre, tutti gli assistenti, il quarto uomo e gli assistenti in sala VAR saranno austriaci.

Arbitro: Sebastian Gishamer.

Assistenti: Roland Riedel, Santino Schreiner.

Quarto uomo: Walter Altmann.

Assistenti in sala VAR: Manuel Schuettengruber, Alan Kijas.