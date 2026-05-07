Conference, finale Palace-Vallecano. In EL ribaltoni Aston Villa e Friburgo: Milenkovic saluta

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Con le partite di questa sera, si conoscono finalmente le finaliste di Europa League e Conference League. In quest'ultima competizione Crystal Palace e Rayo Vallecano hanno vinto e confermato la finale annunciata dopo i risultati dell'andata contro Shakhtar e Strasburgo. In Europa League invece niente finale per il Nottingham Forest di Milenkovic e il Braga (rimasto in 10 già al 6') che avevano vinto all'andata, ribaltati rispettivamente da Aston Villa che vince nettamente 4-0 e dal Friburgo di Grifo. Ecco i risultati

Europa League: finale Aston Villa-Friburgo

Aston Villa-Nottingham 4-0 (36' Watkins, 57' Buendia su rigore, 77' e 80' McGinn)

Friburgo-Braga 3-1 (19' e 72' Kubler, 41' Manzambi, 79' Victor (B))

Conference League: finale Crystal Palace-Rayo Vallecano

Crystal Palace-Shakhtar 2-1 (25' Henrique aut, 34' Eguinaldo (S), 52' Sarr)

Strasburgo-Rayo Vallecano 0-1 (42' Alemao).

