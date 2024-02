CONFERENCE, Alle 18 Gent-M. Haifa, domani il resto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Venerdì la Fiorentina conoscerà l'avversaria di Conference. Tra oggi e soprattutto domani infatti si completerà il quadro delle partecipanti ai sorteggi per gli ottavi dopo le gare di ritorno dei playoff. Come detto oggi alle 18 ci sarà un "antipasto" con la sfida tra Gent e Makkabi Haifa; all'andata avevano vinto i belgi per 1-0.

Questo il quadro completo dei playoff con il risultato dell'andata:

ORE 18

Gent-M.Haifa (1-0)



DOMANI

Legia-Molde (2-3)

Ferencvaros-Olympiacos (0-1)

Eintracht Francoforte-Union Saint-Gilloise (3-2)

Slovan Bratislava-Sturm Graz (1-4)

Bodo/Glimt-Ajax (2-2)

Dinamo Zagabria-Real Betis (1-0)

Servette-Ludogorets (0-0)