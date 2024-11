COMUZZO, Unico della A nella top 100 rivelazioni U20

FirenzeViola.it

Per la Serie A c'è solo Pietro Comuzzo fra I 100 giocatori sotto i vent'anni che hanno raccolto abbastanza esperienza nel corso del 2024 dopo avere giocato meno di 900 minuti nella stagione precedente a un livello professionistico. Una classifica che vede in prima posizione Pau Cubarsì, con una valutazione da 91,5 su 100, secondo Kobbie Mainoo del Manchester United e poi Julio Soler, del Lanus, a completare il podio delle giovanili rivelazioni davanti a Estevao Willian, del Palmeiras, che in estate è andato al Chelsea, e a Semi Kiliçsoy del Besiktas. La classifica realizzata dal CIES.

1) Pau Cubarsi - Barcellona

2) Kobbie Mainoo - Manchester United

3) Julio Soler - Lanus

4) Estevao Willian - Palmeiras

5) Semi Kiliçsoy - Beşiktaş

6) Claudio Echeverri - River Plate

7) Jack Hinshelwood - Brighton

8) Tobias Ramirez - Argentinos Juniors

9) Min-Hyeok Yang - Gangwon FC

10) Breno Bidon - Corinthians

11) Ivan Roman - Palestino

12) Aleksey Batrakov - Lokomotiv Mosca

13) Pedro Henrique - Zenit

14) Taras Mykhavko - Dinamo Kiev

15) Jan-Carlo Simic - Anderlecht

16) Joseth Peraza - AD San Carlos

17) Martim Fernandes - FC Porto

18) Noam Ben Harush - Hapoel Haifa

19) Sergio Palacios - RB Bragantino

20) Niv Yehoshua - Maccabi Petah Tikva

33) Pietro Comuzzo - Fiorentina