COMUNE, La Fiorentina ha firmato l'avvio dei lavori

Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, in cui hanno parlato ai media il dg Alessandro Ferrari e il ds Daniele Pradè, uno dei temi emersi è quello relativo al rifacimento dello Stadio Franchi e alla richiesta da parte della Fiorentina di non iniziare i lavori senza copertura finanziaria e scadenza (QUI le parole complete). A tal proposito è arrivata la risposta del Comune: "In merito alle notizie emerse dalla conferenza stampa di oggi di Acf Fiorentina, dal Comune fanno sapere che - se riceveranno questa nuova lettera - la leggeranno con calma e attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria in quanto ci sono le elezioni.

Si ricorda però che a fine aprile è stata firmata dalla Fiorentina una convenzione che prevede l'avvio dei lavori e la cantierizzazione",