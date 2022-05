COMMISSO, V. Park? Mi hanno fatto fare mio lavoro

All’inaugurazione della nuova sede della Lega di A in quel di New York ha parlato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “È un’idea nata sei anni fa e finalmente hanno ascoltato il mio grido. Far conoscere negli Stati Uniti la Serie A è fondamentale anche perché ci sono ormai 10 presidenti di club nel calcio italiano che vogliono riportarlo dove merita. Lo stadio di Firenze? Verrà ristrutturato, ma voglio sottolineare che costruiremo anche un nuovo centro sportivo per il quale, differentemente dallo stadio, mi è stato permesso di fare il mio lavoro. Spero che lo visiteranno tutti coloro che verranno a Firenze: abbiamo speso oltre 100 milioni, cioè più dell’esborso per la maggior parte degli stadi italiani. Al Viola Park avremo 12 campi e 2 mini stadi e, per la prima volta, si potranno allenare insieme sia squadra maschile che quella femminile. Sarà il centro sportivo più grande d’Italia e uno dei più grandi d’Europa”.

