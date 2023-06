COMMISSO, Questi ragazzi sono come figli. Mercoledì...

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Sassuolo-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non parlo di mercoledì per scaramanzia, pensiamo ad una partita alla volta. Sono stato anche col papa prima della gara contro l'Inter, ma non abbiamo vinto lo stesso. Quest’anno abbiamo fatto 60 partite, non è mai successo nella storia della Fiorentina. Abbiamo fatto 6 punti in meno in campionato, ma siamo arrivati in due finali perciò abbiamo fatto bene e di questo ringrazio tutti".

Sul rapporto con la squadra: “Sono sempre stato così, per me questi ragazzi sono tutti figli. Gli sono sempre vicino, non solo quando si vince, ma anche quando si perde. La Fiorentina è una famiglia. Abbiamo vinto le ultime due partite, ora dobbiamo aspettare pochi giorni e vedremo”.

Sul percorso fatto fino ad adesso con la Fiorentina: “Il primo abbiamo cominciato, il secondo anno è andato male, l’ultimo è stato bellissimo invece. Ringrazio tutti coloro che fanno parte della Fiorentina, anche i tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra”.