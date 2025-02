Commisso junior saluta Biraghi: "Non dimenticheremo quello che hai fatto"

vedi letture

Tra i saluti arrivati a Cristiano Biraghi dopo la lettera con cui l'ex capitano della Fiorentina ha salutato Firenze e il club viola, c'è stato anche quello di Joseph Commisso, figlio del presidente gigliato. Il primogenito del patron di Mediacom sui propri social ha ricondiviso il saluto di Biraghi e ha scritto: "Grazie Cristiano per il tuo grande contributo alla Fiorentina. Non dimenticheremo quello che hai fatto".

La spiegazione sull'addio alla Fiorentina

Ieri sera Biraghi, passato al Torino in prestito con diritto di riscatto nell'ultimo giorno di mercato, ha affidato ai social network il suo saluto a Firenze e alla Fiorentina spiegando anche i perché e i per come del suo addio: "Tengo a precisare una cosa - ha scritto Biraghi l'ex capitano viola - giustamente ognuno si è fatto il suo pensiero sulla situazione che si è creata su di me, non sentendo però la mia voce visto che in questo mese per rispetto dei miei compagni e della società non ho voluto parlare a riguardo, ma ora è giusto spiegarvi!

Qualcuno ha pensato che io per essere stato messo fuori dai “titolari” avrei chiesto la cessione, mi dispiace ma non è così, perché per come la vedo io, il ruolo del capitano va oltre una maglia da titolare! Anche perché io sono sempre rimasto e in questi anni passati insieme non ho mai pensato di abbandonare la nave, ne prima e ne ora!"