COMMISSO, Grazie ai tifosi. Le mie esternazioni...

Rocco Commisso ha parlato, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Voglio ringraziare i tifosi viola, i miei tifosi, che in questi giorni sono stati i numeri uno. Speriamo che non gli diano multe. Ogni partita è diversa dalle altre. Due o tre settimane fa abbiamo battuto l’Atalanta con dieci uomini. I tifosi sono stati bravissimi, abbiamo una tifoseria fenomenale. Iachini ha fatto molti punti giocando contro buone squadre. Contro il Bologna abbiamo subito un gol negli ultimi secondi, contro la Juventus sappiamo come è andata. Non tutti i giocatori hanno iniziato a giocare per noi come ad esempio Kouame, Duncan e Amrabat. Igor mi è piaciuto molto e Cutrone sta facendo il suo lavoro. Andiamo avanti e si vedrà. Ovviamente ognuno vuole sempre vincere ma devo accettare la classifica. Stiamo investendo molti soldi e saranno di più se ci fanno fare lo stadio. Il calcio italiano ha capito le mie esternazioni? Io l’italiano non lo parlo bene come voi ma quando si mettono in confronto con me devono parlare in inglese. Ci sono stati molti commenti che non mi sono piaciuti soprattutto su Sky. Io sono aperto al confronto. I proprietari di Sky sono americani quindi lasciate stare gli americani”.