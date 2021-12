COMMISSO, Fiorentina era un asset sottovalutato

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così in un'intervista rilasciata a TheBharatExpressNews: "Mediacom? Sebbene la pandemia sia stata estremamente difficile per tutti noi, continuo a meravigliarmi della perseveranza dei nostri dipendenti. Mediacom opera in uno dei pochi settori che effettua ancora visite giornaliere a domicilio. È stato necessario uno sforzo totale di squadra per navigare in questo ambiente in continua evoluzione. Mediacom è il più grande fornitore di servizi a banda larga dell'Iowa. Quest'estate ho incontrato molte persone che hanno lasciato il lavoro nella grande città e si sono trasferite in posti come Decorah per lavorare da remoto. È davvero notevole".

La Fiorentina? "La mia formula per avere successo nel mondo dei cavi ha influenzato il mio modo di approcciare il calcio. Proprio come i mercati che abbiamo acquisito in quei primi anni con Mediacom, la Fiorentina era un asset sottovalutato che sembrava destinato a crescere con il giusto tipo di investimento. Proprio come le ricostruzioni e le interconnessioni che abbiamo portato a termine per modernizzare la rete Mediacom, abbiamo avviato con la Fiorentina un progetto da oltre 100 milioni di dollari per realizzare Viola Park, un bellissimo centro di allenamento che sarà il primo in Europa ad ospitare uomini, donne e giovani club sotto lo stesso tetto. Questa struttura unica fungerà anche da quartier generale per le operazioni del nostro team e rappresenta il primo importante bene immobiliare che l'organizzazione della Fiorentina abbia mai posseduto. Spendendo i soldi ora, penso che stiamo gettando le basi per il nostro futuro successo a tutti i livelli del nostro club".