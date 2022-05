COMMISSO, Da Vlahovic e Chiesa alla fine 50 milioni

Spazio anche alle domande su come si costruirà la Fiorentina del futuro nella conferenza stampa di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha voluto fare chiarezza su quanto la società incasserà alla fine dalle cessioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alla Juventus, aggiungendoci anche i soldi spesi per rimpiazzarli: "Vogliamo sempre cercare di fare meglio per quanto ci permettono i ricavi. Con quelli si possono spendere più soldi. Abbiamo fatto un gran lavoro vendendo Vlahovic prima e poi Chiesa facendo grandi plusvalenze che ci aiutano molto ad essere sicuri per il Fair Play Finanziario. Sbaglia chi dice che devono arrivare 150 milioni dalle cessioni: è vero che arrivano i soldi ma abbiamo pure speso. Il vero numero è 50 milioni, non 150. Perché vanno considerati i soldi spesi per i giocatori. Quando faremo una Fiorentina più forte i 50 milioni scenderanno ancora".