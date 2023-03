COMM. UE, PNRR serve per altri investimenti. Il Franchi...

FirenzeViola.it

Virginijus Sinkevicius, commissario europeo all’Ambiente, ha parlato a margine della sua visita al Bosco verticale di Milano e si è soffermato anche sui progetti di Firenze e Venezia. Di seguito le parole raccolte da Repubblica: "Capisco che si parla di attività sportive e di calcio che è una parte importante della cultura italiana per la quale vi ammiriamo, ma è anche chiaro fin dall’inizio che i fondi per la resilienza devono essere destinati a investimenti volti ad accurare la resilienza e a consentire la creazione di nuovi posti di lavoro. Non possiamo concentrare gli interventi su strutture che a lungo termine non andranno a beneficiare da questo punto di vista ma anzi potrebbero richiedere ulteriori interventi di manutenzione. Continueremo a prestare attenzione e la Commissione aspetterà i chiarimenti da parte del governo italiano".