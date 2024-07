COLPANI, Offerta dei viola ritenuta bassa da Galliani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da tempo la Fiorentina è sulle tracce di Andrea Colpani, giocatore del Monza che Palladino vorrebbe ritrovare, stavolta a Firenze. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il Monza vorrebbe far partire il proprio gioiellino senza effettuare sconti di alcun tipo.

I viola avrebbero già fatto un'offerta per il giocatore, ma il D.S. del Monza Adriano Galliani l'avrebbe ritenuta troppo bassa. I biancorossi chiedono tra i 15 e i 18 milioni per Colpani. La società gigliata valuterà nei prossimi giorni quanto possa essere necessario un investimento di tale portata in una zona del campo per il momento coperta.