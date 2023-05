COLLOVATI, Il Napoli sceglierà un tecnico straniero

FirenzeViola.it

Fulvio Collovati non ha dubbi sulla futura guida tecnica del Napoli. A Il Mattino, l'ex difensore che è stato anche campione del mondo spiega: "De Laurentiis sceglierà uno straniero che abbia già una buona esperienza internazionale perché vuole puntare sulla Champions League. Per questo dico che il favorito è da considerare Conceiçao. Poi uno dei nomi che può essere accostato è quello di Benitez perché conosce bene l'ambiente e ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. Il presidente azzurro potrebbe puntare anche su Italiano o Thiago Motta per lo stile di gioco che hanno".