COLANTUONO, Ranieri impressionante per duttilità

Luca Ranieri è l'uomo del momento: dopo la doppietta contro il Genk (primi due gol in carriera con la maglia della Fiorentina) in tanti si sono soffermati sull'exploit del difensore viola. Del classe '99 ha parlato anche Stefano Colantuono, suo allenatore ai tempi della Salernitana. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Serie A: "Non l'ho avuto per tanto tempo ma l'ho conosciuto bene e sono contento per quello che sta facendo. Ho conosciuto un ragazzo molto serio, con grandi qualità ma soprattutto molto duttile.

Con noi giocava da quinto di centrocampo, terzino e alle volte anche centrale di sinistra nella difesa a tre. Ora Italiano lo sta usando addirittura da centrale puro con ottimi risultati. Sta raccogliendo quanto ha seminato con tanto lavoro, è una grande persona e gli auguro il meglio".