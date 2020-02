COLANTUONO, La Viola va: bravo Iachini. Udine...

Stefano Colantuono, ex tecnico tra le altre dell'Udinese, ha parlato della sfida in programma sabato tra i friulani e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Quella di Udine non sarà una partita normale, dato che non ci saranno i tifosi e in virtù di questo la Fiorentina potrebbe avere un piccolissimo vantaggio. Ho visto bene la squadra di Iachini nelle ultime sfide: i viola sono adesso più attenti e aggressivi rispetto a prima. Contro il Milan la squadra, pur in dieci, poteva addrittura vincere: è un segnale. La Fiorentina di Montella? In alcune partite pur perdendo, aveva fatto buone gare. Iachini ha reso la squadra più pratica. Questo, anche per la nuova proprietà, è l’anno zero. Chiesa? Per calarsi nel nuovo ruolo avrà ancora bisogno di un po’ di tempo. Il ragazzo è ancora giovane, ha margini di miglioramento a livello tattico, normale che oggi renda di più come esterno”.