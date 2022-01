COBOLLI GIGLI, Per me dietro ad affare DV9 c'è Elkann

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus che ha parlato di Vlahovic alla Juve. Queste le sue dichiarazioni raccolte da calciopillole.com: "Sì, notizia molto interessante. Se fosse vero, farei un grande plauso alla società. Sarebbe un investimento di grande necessità. Contrariamente all'affare Ronaldo, dove fui sempre critico, Vlahovic sarebbe un'operazione molto intelligente. Ho la sensazione che, dietro a questo colpo, ci sia la mente del vero proprietario della Juventus: John Elkann. Parlo per sensazioni, non perchè abbia contatti diretti. La Juventus anticiperebbe un'operazione da fare in estate, ha effettuato un aumento di capitale che le permette di trovare liquidità. Ridurrebbe il rischio di stare fuori dalla Champions e, consequenzialmente, perdere gli incassi per l'anno prossimo".