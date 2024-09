CLASSIFICA, Viola rimane a 3 punti. Atalanta va a 6

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda vittoria in campionato per l'Atalanta che batte 3-2 la Fiorentina in una partita decisa nel primo tempo. Martinez Quarta sblocca e Retegui pareggia, Kean porta di nuovo avanti la viola ma De Ketelaere e uno scatenato Lookman (anche un assist) ribaltano tutto in due minuti intorno al 45'. Palladino ancora senza vittorie e fermo a 3 punti, Gasp sale a 6.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle restanti gare valide per il quarto turno.

Juventus 8

Torino 8

Inter 7*

Udinese 7*

Napoli 6*

Hellas Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4*

Lazio 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Cagliari 2*

Monza 2*

Como 2

Venezia 1

*una partita in meno