INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PEZZELLA SOSTITUITO SOLO PER STANCHEZZA: È OK Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... NOTIZIE DI FV UN DESIDERIO FOLLE! SE POI CI AIUTASSE LA JUVE... Capisco la delusione che ci attanaglia, capisco non voler vedere la nostra squadra annaspare contro una noepromossa in serie A e pareggiare una gara che sa di sconfitta, capisco che avremmo desiderato in molti, io compresa, un cambio di allenatore per capire il reale valore... Capisco la delusione che ci attanaglia, capisco non voler vedere la nostra squadra annaspare contro una noepromossa in serie A e pareggiare una gara che sa di sconfitta, capisco che avremmo desiderato in molti, io compresa, un cambio di allenatore per capire il reale valore... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi