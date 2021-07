CISTANA, Cellino? Da lui fiducia per restare a Brescia

Ospite dei canali ufficiali del Brescia Andrea Cistana, difensore della formazione di Filippo Inzaghi, si è raccontato in occasione dei 110 anni del club lombardo. L'italiano è stato più volte anche accostato alla Fiorentina: "Il 2019 è stato un anno fantastico per me. Dovevo andare in prestito poi ho preferito rimanere a Brescia anche se non partivo neanche in panchina. Dopo un paio di episodi mi sono trovato titolare contro il Pescara. Con l'arrivo di Corini ho iniziato a giocarle tutte ed è stata una sorpresa anche per me. Piano piano le cose hanno iniziato ad andare bene, arrivando fino alla vetta della classifica e alla vittoria del campionato. E' stato tutto bello: le partite, gli allenamenti e anche i ritiri. C'era un grande ambiente. Con gli anni le mie responsabilità qui dentro sono cresciute e questo dipenda quanto giochi. E' una cosa che mi fa piacere, soprattutto se è la squadra della tua città. Cellino? Ho un ottimo rapporto, ha sempre creduto in me e mi ha dato la fiducia per rimanere a Brescia. Spero di ricambiargli sempre di più la sua fiducia".