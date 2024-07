CIOFFI, Bijol è un centrocampista aggiunto. Lucca...

NOTIZIE DI FV LIVE FV, TRA POCO VIOLA IN CAMPO PER LA SEDUTA A PORTE APERTE A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il primo allenamento a porte aperte dopo la giornata di pausa concessa ai calciatori viola dal tecnico Raffaele Palladino. Sono già svariate decine i tifosi che hanno prenotato il... A minuti, sul prato dello stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena il primo allenamento a porte aperte dopo la giornata di pausa concessa ai calciatori viola dal tecnico Raffaele Palladino. Sono già svariate decine i tifosi che hanno prenotato il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi