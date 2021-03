CINCOTTA, City forte ma noi siamo qui per merito

Già in Inghilterra per affrontare il Manchester City in Champions League domani pomeriggio, l'allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha presentato così la partita, dai social ufficiali della società viola: "Ho appena parlato con le ragazze ed ho detto che per noi è un pezzo di storia, sono 4 anni di Champions e tre che centriamo gli ottavi, è un traguardo storico per una squadra italiana ed è importante anche per il ranking italiano. Dobbiamo essere orgogliosi, il City non lo abbiamo scelto ma ce lo siamo conquistato. E' un avversario temibile e forte, ha una rosa maestosa mentre noi abbiamo qualche defezione alla quale si è aggiunta Tortelli, la Clelland ha rimediato una botta nell'ultima partita, siamo contente di aver recuperato Breitner e Piemonte ma non sono ancora pronte e non possiamo rischiarle. Ma dobbiamo stringersi, essere umili, giocare una gara attenta e utilizzare il meglio delle risorse che ora abbiamo. Non siamo abituati a giocare partite in poche giorni ma ci dobbiamo abituare, la gara si prepara più sui video che in campo per ripristinare le energie perciò si lavora sulla testa, consapevoli che l'avversario è forte ma noi siamo qui per merito"