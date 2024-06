CHRISTENSEN, Meritavamo trofei. Eccitato per il 24/25

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oliver Christensen ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamenti alla Fiorentina e ai suoi tifosi per questa stagione passata in riva all'Arno. Questo il post sul profilo Instagram del portiere danese:

"È passato il primo anno in Fiorentina. Non è finita come tutti noi volevamo con un trofeo, e a pensarci fa ancora male. Perché questo club, giocatori, personale, città e tifosi meritano davvero di sollevare un trofeo dopo l'incredibile lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, con un trofeo che è stato così vicino in molte finali. Spero che la prossima stagione sarà migliore per me personalmente, e noi come squadra miglioreremo ulteriormente. Così potremo continuare a inseguire grandi cose.

Un grande ringraziamento ai tifosi che hanno viaggiato in tutta Europa e in Italia per sostenerci in strada e a casa. Significa tutto.

Ora è il momento di vedere la mia famiglia in Danimarca. Ma sono già eccitato per la prossima stagione. A presto, e buona estate.

Forza Viola".