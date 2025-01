CHRISTENSEN, È già a Salerno per visite mediche e firma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oliver Christensen diventerà presto un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo la chiusura dell'affare in prestito secco arrivata ieri nella tarda mattinata, oggi il portiere è arrivato a Salerno per iniziare la sua nuova avventura dopo aver passato sei mesi ai margini del progetto Fiorentina: come riporta Sky Sport, l'estremo difensore danese è in Campania per svolgere le visite mediche e poi essere aggregato al gruppo allenato da Breda.