CHIORRA, In prima squadra esperienza importante

Niccolò Chiorra, portiere della Primavera viola, ha parlato di se stesso e della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a ViolaChannel.tv.

Come sta e dove si trova?

"Sono a casa mia a Bagno a Ripoli con tutta la mia famiglia e fortunatamente stiamo tutti bene".

Come trascorre le sue giornate?

"Le giornate sono più o meno tutte uguali: mattina 3/4 ore di scuola in preparazione alla maturità e poi pomeriggio televisione ed allenamento".

Musica? Libri? Cucina?

"Per lo più passo il pomeriggio guardando serie, in particolare ultimamente sto guardando 'The OC'".

Avete contatti tra compagni di squadra e qual è il vostro rapporto?

"Con i compagni di squadra siamo sempre rimasti in contatto attraverso l’utilizzo di chat come Whatsapp, abbiamo un bellissimo rapporto che continuiamo a portare avanti nonostante le distanze".

Quanta voglia ha di tornare ad allenarsi e giocare?

"La voglia di tornare è tanta ed ogni giorno diventa sempre maggiore, ma in questo periodo passa in secondo piano, al primo posto ci deve essere la salute collettiva".

Ci parli dell'esperienza in merito agli allenamenti con la prima squadra.

"Questa estate ho vissuto una delle esperienze più importanti, nella tournée in America che mi ha fatto conoscere più da vicino il calcio dei grandi e vedere qualche campione come Özil".

Cosa le manca di più della vita di campo e del calcio in generale?

"La cosa che mi manca in assoluto di più è lo spogliatoio".

Qual è il primo posto dove andrà quando finirà tutto?

"Appena sarà finito questo periodo voglio rivedere la mia ragazza e tutti gli amici con cui siamo rimasti comunque in contatto, non sarà la stessa cosa rivederli dopo così tanto tempo".